Kütahya'da özel bir hastanede 2019 yılında bel fıtığı ameliyatı geçiren Tahsin Aydın’ın vücudunda 3 farklı gazlı bez unutuldu. Bu bezlerin 4 yıl boyunca vücudunda kalması, çeşitli enfeksiyonlara ve yürüme güçlüğüne yol açtı. Aydın, hastane ve ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulunarak 20 milyon liralık tazminat davası açtı.

Vücudunda unutulan bezlerle 4 yıl boyunca yaşadı

Tahsin Aydın, belindeki gazlı bezlerin yıllarca hayatını zorlaştırdığını ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. 2019’da Kütahya’daki özel bir hastanede geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sonrasında, vücudunda 3 gazlı bez unutulan Tahsin Aydın, enfeksiyonlar ve ağrılar nedeniyle yürümekte zorlandı. Bu durum, dört yıl boyunca çeşitli hastanelerde tedavi görmesine rağmen iyileşmemesine yol açtı. Son olarak, Ankara’da yapılan operasyonda unutulan gazlı bezler tespit edildi ve çıkarıldı.

Tahsin Aydın, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu

Aydın, sağlık sorunlarının nedeni olarak gördüğü unutulan gazlı bezler nedeniyle hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunarak büyük bir tazminat davası açtı.Tahsin Aydın, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel hastane ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, 20 milyon liralık tazminat davası açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Avukatı Kerem Sülün, hastane ve hekimlerin ilgisiz davrandığını ve müvekkilinin yaşadığı sıkıntıların belinde unutulan gazlı bezlerden kaynaklandığını ifade etti.

Hukuki süreç başladı

Aydın’ın engelli raporu alınırken, avukatları hukuki süreci başlattı ve maddi-manevi tazminat talep etti. Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’nden alınan heyet raporunda Tahsin Aydın’a yüzde 69,9 oranında engelli teşhisi konuldu. Avukatlar, hukuki süreci başlatarak hem maddi hem de manevi tazminat talebinde bulundu. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı, ancak hastane yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmadı.