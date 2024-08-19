AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, CHP'li yöneticilerin orman yangınlarına müdahalede Tarım ve Orman Bakanlığı'nı eleştirmesine karşı çıktı. Ayvalı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl önceki yangınlar sonrası uçak almak için kampanya düzenleyip para topladığını, ancak uçak almadığını belirtti. Ayrıca, CHP belediyelerinin yangın söndürme konusunda yetersiz olduğunu vurguladı. Ayvalı, "Tarım ve Orman Bakanlığı, şehir merkezlerindeki yangınlara müdahale ederken enerjisini buraya harcıyor. Bu sorumsuzlar utanacaklarına 'Uçak, helikopter gönderin' diyerek tezvirat yapıyorlar" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi,Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, İzmir'deki orman yangınlarına müdahale ile ilgili AK Parti hükümetine eleştirilerde bulunan CHP'li yöneticilere sert çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve geçmişte de CHP'li belediyelere aynı eleştirileri olduğunu hatırlatan Ayvalı şunları söyledi; "CHP, yine bildiğimiz CHP. Değişen hiçbir şey yok! Tunç Soyer, yangın söndürme uçağı alacağız vaadiyle milletten para toplamıştı ama ortada uçak falan yok. Hakeza ⁠Ekrem İmamoğlu da 'THK’daki uçakların bakım ve onarımını yapacağız' demişti, orada da yapılan hiçbir bir şey yok. Bir de utanmadan 'engelleniyoruz' algısı yapıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelerin sorumluluğunda olan şehir merkezlerindeki yangınları söndürmek için enerjisini buralara harcamak durumunda kalırken, bu sorumsuzlarsa utanacakları yerde "Buraya uçak gönderin, helikopter gönderin..." diye tezvirat yapabiliyorlar pişkince. Bunların arsızlıklarıyla mücadele etmek, yangınla mücadele etmekten daha zor!"

'CHP belediyeleri ne yaptı, ne yapıyor? Hiçbir şey!'



"Değişen hiçbir şey yok!" diyerek sözlerine devam eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, "Bugün 'Uçaklar nerede?' tezviratı yapanlar, aynı tezviratı 'Deprem vergileri nerede?' diyerek de yapmışlardı. İktidarın bu işe harcadığı para, alınan vergilerin on katıydı oysa. Yine Kentsel Dönüşümde de mesele sadece paradan ibaret olmadığı, insanların ikna edilmesi de gerektiği halde epey yol kat ettik. Peki CHP belediyeleri ne yaptı, ne yapıyor? Hiçbir şey! İzmir için Deprem Master Planı dahi yapmış değiller.Kimin icracı, kimin de yalancı olduğu ortada. Vatandaş da bunun ayrımına zaten varıyor." dedi.