Aydın’da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen operasyonlarda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları da ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Germencik ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, S.I., F.A., A.B., A.S., H.Ç., A.S., K.C. ve M.D. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Adli süreç devam ediyor

Yapılan aramalarda, şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin ve aparatlar üzerindeki incelemeler devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç sürüyor.