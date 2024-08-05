Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Botu (KB-115) hemen bölgeye sevk edildi.

10'u çocuk, 18 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, lastik botta bulunan 10’u çocuk, toplam 18 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Operasyon sırasında bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltında

Kurtarılan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Göçmen kaçakçılığına karışan şüpheli ise gözaltına alındı.