Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yıllardır gündemde olan Altınova Kapalı Pazaryeri’nin inşaatının tamamlandığını ve çok yakında hizmete açılacağını duyurdu. Açılışın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılacağını belirten Ergin, modern pazaryerinin Altınovalı vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

8.600 metrekarelik modern pazaryeri

Başkan Ergin, Altınova’da inşa edilen kapalı pazaryerinin 8 bin 600 metrekarelik geniş bir alanda, uzay çatılı bir yapı olarak inşa edildiğini belirtti. Pazaryeri, 90’dan fazla beton blokla desteklenerek güvenli ve modern bir alışveriş alanı sunacak. Ergin, "Söz verdiğimiz gibi! Altınova’da modern kapalı pazaryerinin yapımını tamamladık ve çok yakında açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel’den açılış sözü

Ayvalık Belediye Başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediyeyi ziyaret ettiğini ve tamamlanan projeler hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirterek, Özel’den pazaryerinin açılışını yapması için söz aldıklarını açıkladı. Ergin, açılış töreninin yakında programa alınacağını ve Altınovalıların hizmetine sunulacağını söyledi.

Bölgenin yeni değeri

Başkan Ergin, Altınova’ya böyle modern bir pazaryeri kazandırmanın bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Tarım kenti olan Altınova’nın yeni pazaryerine büyük ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız yeni yıldan önce bu modern alanda alışveriş yapmaya başlayacaklar" dedi.

"Hayırlı olsun"

Ayvalık Belediyesi’ne ait mülk üzerinde yapılan Altınova Kapalı Pazaryeri, bölgedeki kırsal mahallelerden gelen ve Altınova’da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan bir alan. Başkan Ergin, İzmir-Çanakkale yoluna yakın konumda olan bu pazaryerinin çok ilgi göreceğini belirterek, "Pazaryerimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.