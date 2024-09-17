Süper Lig'in 2024 sezonunda erteleme maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet daha elde etti. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 11. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın şık golüyle öne geçti. Mertens'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Yunus Akgün’ün kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, soyunma odasına 2-0'lık avantajla gitti.

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün parladı

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki formunu bu maçta da sürdürerek üst üste dördüncü maçında gol kaydetti ve kariyerinde ilk kez böyle bir seriye ulaştı. Yunus Akgün ise fırsatçılığını konuşturarak yakın mesafeden attığı golle takımını rahatlatan isim oldu.

Batshuayi farkı açtı, Furkan Soyalp'ten muhteşem gol

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 76. dakikada Barış Alper'in asistiyle Batshuayi'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Gaziantep FK ise 81. dakikada Furkan Soyalp'in orta sahadan attığı harika golle farkı bire indirdi, ancak bu gol yalnızca maçın skorunu belirlemekle kaldı. Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.