Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın çevre bilinci konusundaki başarılarına dikkat çekerek, 2024 Mavi Bayrak Farkındalık Etkinlikleri’ne tüm Ayvalıklıları davet etti. "En İyi Çevre Ödülü"ne layık görülen Ayvalık’ın bu başarısını sürdürebilmek ve çevreye olan duyarlılığı artırmak için düzenlenen etkinlikler, büyük bir katılım bekliyor.

Deniz ve kumsallar için farkındalık

Başkan Ergin, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Denizleri evimizmiş gibi düşündüğümüz, masmavi gökyüzünde çöplerin değil uçurtmaların uçacağı bir etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızın hem uçurtma yapmayı öğrenip hem de gönüllerince uçuracağı bu etkinlikte, deniz ve kumsallarımızdan çıkan atıkların sembolik anıtlarla sergileneceği 'İzmaritsiz Ayvalık' karikatür yarışmasının seçkisi de yer alacak" dedi.

Büyük bir başarı

Ayvalık Belediyesi, 2023 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü kazanmıştı. Başkan Ergin, bu ödülün önemine vurgu yaparak, "Bu ödülü 15 büyükşehir, 6 il ve 42 ilçe belediyesi arasından alarak büyük bir başarıya imza attık. 2024 yılında da bu başarıyı sürdürebilmek ve çevremize olan duyarlılığı artırmak için Mavi Bayrak Farkındalık Etkinlikleri’ne herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.