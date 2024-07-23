Nijerya’da, ülkeye kirli yakıt ithal edildiği iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olan Nijerya'da, bu iddialar sektör düzenleyicileri ile büyük bir petrol rafinerisi arasında anlaşmazlıkları daha da derinleştirdi.

Milletvekilleri ve soruşturma komitesi

Soruşturma Komitesi Başkanı İkenga Ugochinyere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, komitenin kirli yakıt ithalatı iddialarını kapsamlı bir şekilde araştırmaya başladığını duyurdu. Ugochinyere, kirli yakıtla ilgili "düzensiz ruhsat verilmesi ve uluslararası standartlarda laboratuvarların eksikliği" gibi iddiaların da detaylı şekilde incelendiğini belirtti. Ayrıca, düzenleyici kurumlar ve sektör temsilcilerini, sektördeki gerilimi azaltmak adına işbirliğine çağırdı.

Dangote rafinerisi ve sabotaj iddiaları

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri, Dangote ve ülkenin petrol sektöründen yetkililerle bir toplantı gerçekleştirerek, mevcut sorunları ele aldı. Aliko Dangote’nin sahibi olduğu ve Afrika'nın en büyük petrol rafinerisi olan Dangote Rafinerisi, Lagos'un Lekki bölgesinde yer alıyor. Dangote, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, rafinerisinin bazı kişiler tarafından sabote edildiğini iddia etti.

Rafineri kapasitesi ve ülke ihtiyacı

Günlük 650 bin varil kapasiteli Dangote Rafinerisi, tam kapasiteye ulaştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek durumda. Ancak, Nijerya’nın petrol üretimi yüksek olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle, ülke neredeyse tüm yakıt ihtiyacını ithal etmek zorunda kalıyor.