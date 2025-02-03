Ayvalık Belediyesi, 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2025) kapsamında, 5-7 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yerini alıyor. Belediye, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) ile birlikte 8. Salon 8561 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ayvalık, turizmde sezonu uzatmayı hedefliyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, EMITT Fuarı'nda Ayvalık’ın kültürel ve turistik değerlerini en iyi şekilde tanıtacaklarını belirtti. İstanbul’dan 3,5 saat, Bursa’dan 2,5 saat, İzmir ve Balıkesir’den 1,5 saatlik mesafede bulunan Ayvalık’ın ulaşım kolaylığına vurgu yapan Başkan Ergin, kentin tarihi dokusuyla büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Sağlık ve gastronomi turizmi öne çıkacak

Ayvalık’ın 9 ay boyunca süren meltem esintisiyle oksijen deposu bir bölge olduğuna dikkat çeken Ergin, sağlık turizmi açısından da önemli bir destinasyon olduğunu söyledi. Zeytinyağlı yemekler, yöresel otlar ve deniz ürünleriyle gastronomi turizmine katkı sunan Ayvalık’ın, fuarda 365 gün turizme uygun bir destinasyon olarak tanıtılacağını belirtti.

Daha dijital ve interaktif tanıtım yapılacak

Başkan Ergin, EMITT 2025’te dijital ve interaktif tanıtım araçlarının kullanılacağını, UNESCO geçici listesinde yer alan Ayvalık’ın kalıcı listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ayvalıklı işletmelere destek çağrısı yapan Ergin, fuarda Ayvalık turizmine katkı sağlamak isteyen tüm turizm işletmelerini standa davet etti.