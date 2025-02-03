Ege Denizi'nde meydana gelen depremler şiddetini arttırarak devam ediyor. Sayısı 400'ü geçen depremler büyük paniğe neden olurken Yunanistan'ın popüler turistik adası Santorini'de kaydedilen görüntüler endişelendirdi.

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD bu hareketliliği 'deprem fırtınası' olarak tanımladı. Deprem fırtınası, belirli bir bölgede kısa süre içinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte depremin meydana gelmesi diye adlandırılıyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, Türkiye'nin batı kıyılarında da hissedildi. Özellikle İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, art arda gelen sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Türkiye'ye 140 kilometre mesafede gerçekleşen depremlerin sıklığı neredeyse bir dakikaya düştü. Deprem uzmanlarından peş peşe açıklamalar ve uyarılar geldi. Yapılan uyarılarda altı ve üzerinde bir depremin Türkiye kıyılarından hissedileceği bildirildi.

Depremlerin durmadığı bölgede acil durum önlemleri alınırken gelen görüntüler de endişeye yol açtı. Yunanistan’ın Santorini adası yakınlarında meydana gelen yüzlerce depremin ardından heyelanlar meydana geldi. Kaydedilen görüntülerde, turistik adadan kayaların düştüğü görüldü.