Toplantıda, yaz sezonu boyunca kent genelinde yürütülen çalışmalar ve projeler Meclis üyeleriyle paylaşıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin başkanlığında toplanan Mecliste, 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Ergin, "Kentimizin geleceğine katkı sunacak kararları birlikte alıyoruz. 18 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararların Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye hizmetlerinin şeffaflık ve katılımcılık ilkesiyle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Ergin, yeni dönemde de kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.