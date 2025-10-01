EGM promosyon ihalesi ne zaman? Polislere 270 bin TL maaş promosyonu talebi

Katılımevim (KTLEV) %262 bedelli sermaye artırımı yapacak

Feci sallandı... 6.9 büyüklüğünde deprem oldu!

Borsa İstanbul iki hisseyi tedbir kapsamına aldı

Tüpraş (TUPRS) hisseleri için hedef fiyat yükseldi

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak: Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

2026 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Belediye hizmetlerinin şeffaflık ve katılımcılık ilkesiyle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Ergin, yeni dönemde de kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, yaz sezonu boyunca kent genelinde yürütülen çalışmalar ve projeler Meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.