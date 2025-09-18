Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen “Oyun Sokağı” projesi, rengarenk tasarımları ve geleneksel oyun alanlarıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

500 metrekarelik renkli oyun alanı

Cumhuriyet Mahallesi Mürşide Altınçubuk Ortaokulu önünde hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 500 metrekarelik alan çocukların güvenle vakit geçirebileceği şekilde düzenlendi. Sokak zemini, sek sek, labirent ve zıplama alanları gibi geleneksel oyunların oynanabileceği grafiklerle donatıldı.

Projeyle birlikte 6713 Sokak’taki bozuk parke taşları da yenilenerek bölge, modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni eğitim-öğretim yılına mutlu bir başlangıç yapan çocuklar, okul çıkışında rengarenk sokakta oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı. Mahalle sakinleri, yapılan düzenleme için Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Çocuklarımızın mutluluğu en büyük hedefimiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocuklara yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Karşıyaka’nın her köşesinde çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, özgürce vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızın bu imkânlara ulaşabilmesi bizim için çok değerli. Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Oyun Sokağı ile yalnızca çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı değil, aynı zamanda mahalle kültürünü güçlendirmeyi hedefledik. Her mahallemize, her çocuğumuza eşit ve nitelikli hizmet götürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Mahalle kültürüne katkı

Cumhuriyet Mahallesi Oyun Sokağı, yalnızca çocukların değil ailelerin de bir araya gelip sosyalleşebileceği bir alan olarak planlandı. Proje, çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimini desteklerken, mahallede güvenli ve canlı bir sosyal ortam oluşmasına katkı sağladı.

Karşıyaka Belediyesi, benzer projeleri kentin farklı noktalarında da hayata geçirerek, çocukların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve mahalle kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.