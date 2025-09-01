Ayvalık Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 150 Evler Mahallesi’nde doğalgaz çalışmaları sırasında zarar gören yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yenileniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden özveriyle görev yapıyor. Amacımız, mahallelerimizde güvenli ve konforlu ulaşımı en kısa sürede sağlamak. Kentimizin her köşesinde, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye ekiplerimiz, planlanan program dahilinde farklı mahallelerde de bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Ayvalık Belediyesi, hem altyapı yatırımları hem de üstyapı düzenlemeleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeyi hedefliyor" diye konuştu.