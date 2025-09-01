Ünlü yorumcular, genç futbolcunun açıklamasına sert tepki gösterdi. Erman Toroğlu, "En şerefli kulübe geldim diyorsun, diğer takımlar şerefsiz mi? Ağzından çıkanları kulağın duyacak. Sen Galatasaray'da 4 sene oynadın. Niye oynadın o zaman 4 sene. Bu Galatasaray seni aldı bir yere getirdi. Her kulübün şerefi vardır! Bu Kerem Aktürkoğlu boşuna iki tane topçudan dayak yemedi!" Zayıflar bunlar, yediğin tabağa tükürüyorsun! Yapmayın ya... Zayıflar bunlar. Buı sorunlu bir adam. Fener'e de sorun olacak hep beraber göreceğiz. Sen bu sözleri söylüyorsan, adam değilsin. Sen en şerefliye gittin diğerleri şerefsiz mi yani? Birisi de sana 'Sen de mi şerefsizsin' derse ne yaparsın Kerem? Bunu düşün. Bunları düşünemezsen çok yakın zamanda çok şeyini kaybedersin.

Ahmet Çakar ise, "Kerem sen o kadar terbiyesizsin ki, Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim diyorsun ama çok değil bir sene önce 2024 şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin anasına küfür ediyorsun! Bu dediklerimde en ufak bir yalan varsa sen adam değilsin!. Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim dersen sen adam değilsin! Şu lafı dedikten sonra bu lafı adama yedirirler" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir diğer yorumcu Haluk Yürekli ise, “Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin hepsi şereflidir. Şeref ayırmaya çalışan kişi belki şerefli olmayabilir” diyerek farklı bir bakış açısı sundu.

Kerem Aktürkoğlu’nun sözleri, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı taraftarlar oyuncunun heyecanını desteklerken, birçok kullanıcı ise açıklamayı sportmenliğe aykırı buldu.

Genç futbolcunun bu çıkışı, daha ilk günden büyük tartışma yaratırken, önümüzdeki günlerde tepkilerin devam etmesi bekleniyor.