Petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD'de artan resesyon endişeleri ve bölgesel arz endişeleri etkili oldu. Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'daki artan gerilimler, arz endişelerini güçlendirdi. Özellikle:

Orta Doğu'daki gerilimler: İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik hava saldırısı ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast bölgede tansiyonu artırdı. İran ve Lübnan Hizbullahı'nın misilleme tehditleri, bölgede daha geniş çatışma riskini gündeme getirdi.

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı: ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, Irak'taki Al Asad askeri hava üssüne füze saldırısı düzenlendi. Bu olay, İran destekli grupların saldırı düzenlemiş olabileceği ihtimalini artırdı.

Libya'daki üretim kesintileri: Libya'nın Şerare Petrol Sahası'ndaki üretimin durması, günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretim kapasitesini etkiledi. Bu durum, piyasalardaki arz endişelerini artırdı.

ABD Merkez Bankası ve talep endişeleri

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta politika faizini sabit tutarken, eylül için faiz indirimi sinyali verdi. Ancak, açıklanan ekonomik verilerle birlikte resesyon korkusu devam etmekte ve bu durum petrol piyasasında talep endişelerini besliyor.

Dün açıklanan hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise sektörde genişlemeye işaret ederek bir miktar rahatlama sağladı.