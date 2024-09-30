Ayvalık Belediyesi, coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve tescil süreçleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir eğitim programına imza attı. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirilen eğitim, Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın’ın katılımıyla yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, meclis üyeleri, esnaf, oda temsilcileri ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Coğrafi işaretli ürünler ve ekonomik katkıları

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun katkılarıyla düzenlenen eğitimde, coğrafi işaretli ürünlerin bölge ekonomisine katkıları detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle Ayvalık'ın öne çıkan coğrafi işaretli ürünleri, zeytinyağı başta olmak üzere, bu ürünlerin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekildi. Eğitimde, coğrafi işaret tescilinin yalnızca yerel ürünlerin korunmasına değil, aynı zamanda üreticilerin ve bölgenin ekonomik değerinin artırılmasına da katkı sağladığı vurgulandı.

Tescil süreçleri ve ürün denetimi

Etkinlikte ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin tescil süreçleri ve denetim mekanizmaları detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayvalık gibi zengin coğrafi işaretli ürünlere sahip bölgelerin, bu süreçleri daha etkin kullanarak ürünlerin kalitesini korumalarının önemi üzerinde duruldu. Ayvalık Belediyesi'nin bu eğitimle, yerel üreticilere tescil süreçlerini hızlandırma ve bilinçlendirme konusunda destek sunduğu ifade edildi.

Ayvalık’ın coğrafi işaretli ürünlerine vurgu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eğitim sonrası yaptığı açıklamada, zeytinyağı başta olmak üzere, Ayvalık’ın coğrafi işaretli ürünlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Ergin, “Bu tür eğitim programlarıyla üreticilerimizi ve esnafımızı bilinçlendirerek, bölgenin marka değerini yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi. Eğitim boyunca, bu ürünlerin hem bölge içi hem de uluslararası platformda daha fazla tanıtılması gerektiği vurgulandı.