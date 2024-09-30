Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde aldığı 4-0'lık mağlubiyetinin telafisini ligde yapmak istiyor. Siyah beyazlı takım, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 1 maç eksiğiyle puan farkını 3’e düşürmeyi hedefliyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise bu maçı kazanıp 3 puanla tanışmak istiyor.

Beşiktaş’ta 3 isim, zorlu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı maçta 3 önemli oyuncusundan yoksun olacak. Uzun süreli sakatlığı devam eden Necip Uysal, son Ajax maçında sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Moatasem Al-Musrati ve kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Arthur Masuaku, bu mücadelede takım arkadaşlarına katılamayacak. Hastalığı devam eden sağ bek Jonas Svensson'un ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Ev sahibi takım Bellona Kayserispor'da eksik isimler göze çarpıyor. Ali Karimi, Julian Jeanvier, Anthony Uzadimma ve Macid Hosseini sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RHG Enetürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Kayserispor-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Kayserispor: Onurcan, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Attamah, Kartal, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon, Morte

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Felix, Emirhan, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile