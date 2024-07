Ayvalık Belediyesi'nden Sokak Hayvanları Yasasına Tepki

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokak hayvanlarına yönelik yasanın geri çekilmesi için çağrıda bulundu. "Can dostlarımız bizim en sadık dostlarımız. Tıpkı evimizde olanlar gibi, sokaktakilerin de yaşama hakkı kutsal ve dokunulmazdır" diyen Başkan Ergin, yasa tasarısındaki 'ötanazi' uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının yaşam hakkı için mücadele

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik teklifine sert tepki gösterdi. Sokak hayvanlarının yaşama hakkını savunan Ergin, "Bu yasa tasarısı, sokak hayvanlarının yaşam hakkını tehdit ediyor. Yasalar, öldürmek için değil yaşatmak için çıkarılır" dedi.

Yerinde yaşatma çalışmaları

Ayvalık Belediyesi olarak sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Ergin, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konularında önemli adımlar attığını vurguladı. Ergin, "Bu konuda daha çok destek beklerken, yasa kanalıyla 'ötanazi' uygulamasının yerel yönetimlerin üzerine yıkılmasını da asla onaylamıyoruz" dedi.

Yaşanabilir bir ülke için

Başkan Mesut Ergin, yasaların amaçlarına değinerek şöyle konuştu: "Bizler kentimizde yaşayan her canlının hakkını korumakla yükümlüyüz. Yaşayan her canlı için huzurlu ve güvenli kentler oluşturmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Bunu da hep birlikte mücadele ederek yapabiliriz. Daha vicdanlı, daha duyarlı, daha şefkatli ve daha yaşanabilir bir ülke için hayatı paylaştığımız her canlının yaşam hakkını savunacağız."

Destek çağrısı

Başkan Ergin, sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak için herkesi destek olmaya çağırdı. "Bu mücadelede yalnız değiliz. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmak için daha fazla destek bekliyoruz. Haydi, hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya için adım atalım" diyerek çağrısını yineledi.