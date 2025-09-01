Ayvalık Belediyesi’nin çevreye duyarlı çalışmalarına gönüllü desteğini esirgemeyen Ayvalıklı dalgıçlar, “Ayvalık Benimle Temiz” çağrısıyla bir araya gelerek denizlerin geleceği için dalış yaptı. Deniz dibinde yapılan temizlik sırasında çıkarılan atıklar, hem doğanın korunmasına hem de denizlerin nefes almasına katkı sağladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gönüllü dalgıçların örnek davranışını takdirle karşıladığını belirterek,

“Duyarlı hemşehrilerimizin katkısıyla Ayvalık’ımızı daha temiz, daha yaşanabilir bir kent yapmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugün burada, denizlerimizi ve doğamızı korumak için sergilenen bu fedakârlık hepimize umut verdi. Çalışmalara emek veren tüm dalgıç arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre duyarlılığı ve katkılarından dolayı dalgıçlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Ayvalık Belediyesi, çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam için çalışmalarını sürdürürken, gönüllü desteklerin önemine dikkat çekmeye devam ediyor.