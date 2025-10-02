Ayvalık Endüstriyel Peyzajı’nın UNESCO Dünya Mirası süreci, eğitim dünyasından gelen güçlü bir destekle ilerliyor. Ayvalık Anadolu Lisesi bünyesinde, kentin ilk UNESCO Öğrenci Kulübü kuruldu. Okul Müdürü Hüseyin Aday’ın rehberliğinde ve Felsefe Öğretmeni Ayfer Kaya’nın danışmanlığında kurulan kulüp, 25 öğrencisiyle büyük bir heyecanla çalışmalarına başladı.

Ayvalık Alan Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, iş birliğinin, farkındalık yaratmanın ve rol model olmanın önemi vurgulandı. İlk ortak çalışma olarak, Ayvalık Anadolu Lisesi UNESCO Kulübü ile Ayvalık Alan Başkanlığı’nın birlikte yürüteceği etkinlikler, Avrupa Miras Günleri kapsamında 10 Ekim’de başlayacak.

Ayvalık Alan Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“UNESCO Dünya Mirası yolculuğumuz, yalnızca kurumlarımızın değil, aynı zamanda gençlerimizin ve eğitim camiamızın da sahiplenmesiyle daha da güçlü bir şekilde ilerliyor. Ayvalık Anadolu Lisesi’nde kurulan bu kulüp, öğrencilerimizin kültürel mirasımıza duyduğu ilgiyi ve koruma bilincini ortaya koyması açısından çok kıymetli bir adımdır. Gençlerimizin mirasımıza sahip çıkması, geleceğe dair en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. UNESCO süreci yalnızca uluslararası bir unvan değil, aynı zamanda kentin değerlerini genç kuşaklara aktarma yolculuğu. Ayvalık, bu bilinçle örnek bir şehir olmaya devam edecek.”