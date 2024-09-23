Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Engelliler Şenliği, Ayvalık'ta büyük bir coşkuyla başladı. 32 yıldır aralıksız kutlanan bu geleneksel şenlik, pandemi hariç her yıl düzenlenerek engelli bireylerin ve ailelerinin bir araya gelmesine vesile oluyor. Bu yıl, 350 engelli birey ve ailesi şenliğe katılarak Ayvalık'ta keyifli ve dolu dolu beş gün geçirecekler.

"Ayvalık, engelli dostu bir kent"

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şenliğin Ayvalık ile özdeşleştiğini vurgulayarak, etkinliğin engelli bireyler ve aileleri için büyük bir önem taşıdığını belirtti. Başkan Ergin, şenliğin engelli bireylerin yaşamın içinde olumsuz bakışlardan ve baskılardan uzak, özgürce vakit geçirebildikleri bir ortam sunduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu şenlik, Ayvalık’ımızla özdeşleşmiş bir etkinlik haline geldi. Engelli dostlarımız ve aileleri burada beş gün boyunca gönüllerince eğleniyor, kendilerini rahat hissediyorlar. Ayvalık, engelli dostu bir şehir olarak her zaman onların yanında. Onların haklarına sahip çıkmak ve sosyal hizmetlerle destek olmak bizim görevimiz."

Ayvalık Belediyesi’nin Özel Çocuklar Eğitim Evi’nden bahseden Başkan Ergin, engelli bireylerin günlük yaşamda da desteklendiklerini, bu şenlikte de dayanışma ve paylaşma kültürünün pekiştirildiğini belirtti.

Çalışmalar için arsa tahsisi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Aynur Dangaz da şenliğin engelli bireyler için hayata katılımın en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Dangaz, şenliğin engellilere sadece eğlence değil, aynı zamanda dertlerini paylaşma ve taleplerini dile getirme fırsatı sunduğunu ifade ederek, çalışmalarını organize edebilecekleri bir arsa talebinde bulundu.

Dangaz, "Bu şenlik aslında sadece bir eğlence değil; engelli bireylerimizin ve ailelerinin bir araya geldiği, dertlerini paylaştığı, hayata katıldığı çok özel bir alan. Arsa tahsisi bizim için büyük bir kolaylık olur" dedi.

Şiirler ve halk oyunları

Şenlik, sadece dayanışma değil, aynı zamanda kültürel etkinliklerle de renklendi. Ankara Engelsiz ve Eşit Yaşam Derneği kurucusu yazar Fehmi Helvacıoğlu, Ayvalık üzerine yazdığı şiirini okuyarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şiir, dakikalarca alkışlandı. Ardından düzenlenen halk oyunları gösterisi ve engelli bireylerin geleneksel geçiş kortejiyle tören sona erdi.