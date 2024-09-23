Bodrum, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla yine spor tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, “Bodrum’da koşmak İyi Hissettirir” sloganıyla dikkat çekiyor. Festival havasında geçecek olan bu yarışı, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yerli hem de yabancı sporcular katılacak.

INTERSPORT X ASICS Bodrum Yarı Maratonu, katılımcılara 21K, 10K ve 5K’lık parkurlarda koşma fırsatı sunacak. Bodrum’un eşsiz manzarasında koşmak isteyenlerin buluşma noktası olan bu organizasyonda, yarışmacılar tarihi ve doğal güzelliklerin tadını çıkaracaklar.

21K Parkur: Sporcular, Bodrum Meydanı’ndan start alarak tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak. Bitez ve Konacık üzerinden sahil turu yaptıktan sonra Antik Tiyatro’nun basamaklarından geçerek Kumbahçe Sahili’ni geçip finişe ulaşacaklar.

10K Parkur: Katılımcılar, yine Bodrum Meydanı’ndan start alarak tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak. Ardından Antik Tiyatro ve Bodrum Limanı’ndan geçerek bitiş çizgisine mücadele edecekler.

5K Parkur: Bu parkurda koşanlar, Myndos Kapısı’na kadar ilerledikten sonra Antik Tiyatro’nun basamaklarını geçerek Bodrum’un manzarasında finişe ulaşacaklar.

Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor

Bu yılki yarı maraton, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Bodrum Sağlık Vakfı’nın özel çocukları tarafından hazırlanan plaketler, dereceye giren sporculara takdim edilecek. Ayrıca, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturma çalışmaları da yapılacak.

Engin Çetinay: "Bodrum’un adı yine duyulacak"

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, “Bu yıl da unutulmaz bir yarış deneyimi yaşatacağız. Hem yerli hem de uluslararası sporcuları bekliyoruz. Katılımcılara güzel bir yarış imkanı sunmak için tüm çabamızla çalışıyoruz” dedi. Çetinay, her yıl ivme kazanan bu organizasyonun, spor bilincinin artması adına büyük bir katkı sağladığını vurguladı.