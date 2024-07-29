Halil Coşkun, Ayvalık Kent Konseyi'nde yeniden başkan

Ayvalık Kent Konseyi Genel Kurulu, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen oylamayla Halil Coşkun'u yeniden başkan olarak seçti. Genel Kurul'a katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Başkanlığa yeniden seçilen Halil Coşkun'u tebrik ediyor, görevinde tekrardan başarılar diliyorum" dedi.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim

Başkan Ergin, 116 genel kurul üyesinin katılımına ve aktif yurttaş katılımına teşekkür ederek, Ayvalık Kent Konseyi'nin şehrin farklı renklerini ve disiplinlerini muhafaza eden bir yer olduğunu belirtti. "Hep birlikte ortak akılla Ayvalık’ımızı daima ileriye taşıyamaya devam edeceğiz" diyerek, kolektif çabanın önemine vurgu yaptı.

Ayvalık Kent Konseyi, şehrin gelişimi ve yönetimi için önemli bir platform olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Halil Coşkun'un yeniden başkan seçilmesi, bu sürecin devamlılığı açısından önemli bir adım olarak görülüyor.