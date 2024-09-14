Balıkesir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayvalık, 14 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu'na ikinci kez ev sahipliği yaptı. Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun izinleriyle gerçekleşen etkinlik, yerli ve yabancı 1.050 koşucunun katılımıyla büyük bir başarıya imza attı. Milli atlet Üzeyir Söylemez, 21K parkurunda 1:15:40 derecesiyle yeni bir rekor kırarak zirveye çıktı.

Üzeyir Söylemez’den tarihi zafer

Milli sporcu Üzeyir Söylemez, 21 kilometrelik yarı maraton erkekler kategorisinde 1:15:40’lık derecesiyle parkur rekorunu kırarak birinci oldu. Söylemez’in bu zaferi, Ayvalık Yarı Maratonu’nun uluslararası alandaki prestijini de artırdı. Kadınlar kategorisinde ise Çiğdem Gülgeç, 1:45:12 derecesiyle birinci sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı.

10K ve 5K yarışlarında büyük çekişme

10 kilometrelik yarışta erkeklerde Keremcan Çelik 35:01 ile birinci olurken, kadınlar kategorisinde Burcu Aktaş 42:14 ile zafer kazandı. 5 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Ömer Yahya Altay 18:43’lük derecesiyle, kadınlarda ise Selin İrem Özdemir 24:43 ile birinci oldu.

Maratonun genel sıralamaları

21K Kadınlar:

Çiğdem Gülgeç Selin Sevgi Amal Mheddebi

21K Erkekler:

Üzeyir Söylemez Kerem Baybatur Andrey Oleynik

10K Kadınlar:

Burcu Aktaş Dilek Güller Şerife Soytürk

10K Erkekler:

Keremcan Çelik Okan Yumuk Rob Van Pelt

5K Kadınlar:

Selin İrem Özdemir Ahu Kaya Emine Çınar

5K Erkekler:

Ömer Yahya Altay Fatih Özcan Erman Erten

Turizme ve spor kültürüne katkı

Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, yalnızca sporcular için değil, aynı zamanda Ayvalık’ın tanıtımı için de büyük bir fırsat oldu. Maraton boyunca bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi mirası ön plana çıkarken, etkinlik yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin spor turizmi açısından önemini bir kez daha gösterdi.