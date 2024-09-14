Mısır'ın Zagazig şehrinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Olayın ardından kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Mısır’ın tren yolculukları bir kez daha trajik bir kazaya sahne oldu. Zagazig şehrinden İsmailiye'ye gitmekte olan bir yolcu treni, Mansoura'dan Zagazig yönüne giden bir diğer yolcu treni ile kafa kafaya çarpıştı. Bu korkunç kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

Kurtarma ekipleri seferber oldu

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtilirken, kazaya dair soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Mısır’da tren kazaları, ülkedeki demiryolu altyapısının yetersizliği ve güvenlik eksiklikleri nedeniyle sık sık yaşanan olaylar arasında yer alıyor.

Demiryolu güvenliği yeniden gündemde

Bu son tren faciası, Mısır'da demiryolu güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Demiryolu kazalarının sık yaşandığı ülkede, güvenlik önlemlerinin yetersizliği sık sık eleştiriliyor. Yetkililer, bu kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.