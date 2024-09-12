Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nün Ayvalık ilçesinde düzenlediği kapsamlı narkotik operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve yasa dışı silah ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Gözaltına alınan kişilerin H.A. (29) ve S.R.S. (26) olduğu bildirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 71 gram uyuşturucu, 28 gram toz uyuşturucu, 8 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 şarjör ile 5 fişek yer aldı. Ayrıca, suç gelirlerinden elde edilen 24 bin 200 TL para da ele geçirildi.

Uyuşturucu üretimi ve dağıtımı ile ilgili kullanılan çeşitli ekipmanlar da operasyon kapsamında yakalandı. Bunlar arasında 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, çadır ve çeşitli ekipmanlar, bitki takviye ve kimyasal sıvılar, pH ölçer, 1 klima ve klima motoru, 1 vantilatör bulunuyor.