Ayvalık sularında, sıcak bölgelerde yaşamayı tercih eden Volitan Aslan Balığı ve Kaz Boynu Deniz Kabuğu'nun kaydedilmesi, bölgenin deniz ekosisteminde önemli bir değişim olduğunu gösteriyor. Su Bilimleri Uzmanı Nedim Kartal’ın su altındaki gözlemleri, iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkilerin deniz yaşamı üzerindeki sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kışın görülmesi endişe verici

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda ilk defa görülen iki istilacı deniz canlısı, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kartal, özellikle predatör bir tür olan Volitan Aslan Balığı'nın (Pterois Volitans) kış mevsiminde Ayvalık sularında bulunmasının, su sıcaklığının artmasının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Bu balığın zehirli dikenlerine dikkat çeken Kartal, "Genelde kayalık alanlarda yaşayan bu avcı balık, güney sahillerimizde sıkça rastlanır. Ancak kış mevsiminde Ayvalık'ta görülmesi doğanın dengesinde önemli bir değişikliğin habercisi" dedi.

Ekonomik değeri olan bir tür

İkinci keşfedilen canlı olan Kaz Boynu Deniz Kabuğu (Lepas Anatifera) ise daha çok Akdeniz ülkelerinde tüketilen bir kabuklu. Nedim Kartal, bu türün istilacı olabileceğini ancak ekonomik değer taşıdığını belirtti. "Bu kabuklu, planktonlarla beslenir ve tehlikeli bir tür değildir. Ancak ekosisteme etkisini dikkatle izlemek gerekiyor" diyerek bu türün avcılıkla kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin deniz yaşamını doğrudan etkilediğini söyleyen Kartal, "Doğaya verdiğimiz zararlar devam ederse, doğanın dengesi geri dönülmez şekilde bozulacak ve bu durum insanlık için büyük bir tehdit oluşturacak" uyarısında bulundu.