Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, uzmanların değerlendirmelerine dayanarak Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilikle ilgili olarak önceki güne kıyasla daha olumlu bir tablo çizildiğini belirtti.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda yetkililer ve uzmanlarla bir araya gelen Miçotakis, Ege'nin sismik açıdan aktif bir bölge olduğunu vurguladı. Özellikle Santorini Adası’nın jeolojik incelemeler açısından önemli bir alan olduğunu belirterek, bilim insanlarının bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiğini söyledi.

"Dünden daha iyimseriz"

Başbakan Miçotakis, toplantıda uzmanların sunduğu verileri dinlediğini ve bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çektiğini dile getirdi. Yapılan değerlendirmelere atıfta bulunarak, "Bugün dünden daha iyimseriz. Ancak, şunu da unutmamalıyız ki depremleri kesin olarak tahmin etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Santorini’de devam eden sarsıntıların ada halkında tedirginlik ortaya çıkardığını anlayışla karşıladığını belirten Miçotakis, "Lütfen sakin kalmaya ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaya özen göstersinler" çağrısında bulundu.