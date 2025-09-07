Seyir Derneği’nin Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16–21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde 20’den fazla ülkeden 65 film izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin yanı sıra söyleşiler, paneller ve yan etkinliklerle sinemanın büyüsü tüm Ayvalık’a yayılacak.

Festival biletleri satışta

Festival biletleri Biletinial, Biletix ve Fabrika Ayvalık gişesinden satın alınabiliyor. Ön satış döneminde (6–15 Eylül) tam biletler 200 TL yerine 150 TL’den satışa sunulacak. 16 Eylül itibarıyla fiyatlar 170 TL ve 220 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 250 TL, Kırlangıç Ayvalık gösterimleri 100 TL, ASKEV Sera gösterimleri ise ücretsiz olacak.

Zengin program, özel bölümler

Bu yılın programı farklı tematik bölümlerden oluşuyor. Fatih Özgüven ve Selim Eyüboğlu’nun hazırladığı “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?” bölümü kıyamet sonrası hikâyelere odaklanıyor.

“Kadın Olmak” seçkisinde farklı dönemlerden kadınların hikâyeleri yer alırken, “Farklı Gözle Bakanlar” yeni anlatım biçimlerini öne çıkarıyor. “Anısına: David Lynch” bölümünde bu yıl kaybettiğimiz usta yönetmenin ilk ve son filmleri izleyiciyle buluşacak.

Gösterim mekânları

Festival gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Açılış töreni ise Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek.