Sahadaki etkileyici smaçları, kritik anlarda oyuna kattığı dinamizm ve güçlü servisleri sayesinde yalnızca Türkiye’de değil, dünya voleybolunda da dikkatle takip edilen sporcular arasında yer alıyor.
Melissa Vargas’ın Hayatı
-
Tam adı: Melissa Teressa Vargas Abreu
-
Doğum tarihi: 16 Ekim 1999
-
Doğum yeri: Cienfuegos, Küba
-
Pozisyon: Pasör çaprazı
Henüz 6 yaşında voleybola başlayan Vargas, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. 8 yaşında okul takımına katılmasıyla yükselişi hızlandı ve “Küba’nın geleceği” olarak anılmaya başladı.
12 yaşında Cienfuegos takımının antrenmanlarına katılan genç sporcu, Küba alt yaş milli takımlarında forma giyerek erken yaşta ulusal arenada da kendini gösterdi.
Kariyerinin Dönüm Noktaları
-
2016 → Çekya’da profesyonel kariyerine adım attı ancak aynı yıl yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Küba’ya dönmek zorunda kaldı. Sağlık sistemi eleştirileri sonrası 2017’den itibaren 4 yıl Küba Milli Takımı’ndan men edildi.
-
2017-2018 → İsviçre’ye transfer oldu ve burada sığınmacı statüsünde voleybola devam etti.
-
2018 → Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’na transfer oldu. Güçlü smaçları ve skor katkısıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
Melissa Vargas’ın Türk Vatandaşı Olma Süreci
Türkiye’nin genç voleybolcuyu milli takıma kazandırma isteği, 9 Nisan 2021’de resmileşti. Vargas, Türk vatandaşlığına geçerek artık Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyme hakkı kazandı.
Milli Takım Kariyeri ve Başarıları
-
2023 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na katıldı.
-
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 2023’te İsveç maçında 112 km/h hızındaki servisiyle Tijana Boskovic’in rekorunu kırdı.
-
Turnuva boyunca üstün performansıyla Türkiye’nin şampiyonluğunda kilit rol oynadı ve uluslararası arenada büyük ses getirdi.
Melissa Vargas’ın Oynadığı Takımlar
-
Cienfuegos (Küba)
-
Agel Prostejov (Çekya)
-
Volero Zürich (İsviçre)
-
Fenerbahçe Opet (Türkiye)
Başarıları
🏆 Avrupa Voleybol Şampiyonası – Altın Madalya (2023)
🏆 Türkiye Ligi ve Kupa şampiyonlukları
🏐 Servis hızı rekoru: 112 km/h
Melissa Vargas’ın Özel Hayatı
Vargas, Türkiye’ye yerleşmesiyle birlikte Türk voleyboluna damga vuran en önemli yabancı kökenli sporculardan biri oldu. Hem sahadaki profesyonelliği hem de takım arkadaşlarıyla uyumlu tavırları sayesinde kısa sürede Türk halkının gönlünde taht kurdu.