21 Eylül’e kadar sürecek olan festivalde, 20’den fazla ülkeden 65 film sinemaseverlerle buluşacak. Festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra düzenlenecek söyleşiler, paneller ve atölyeler ile Ayvalık tam anlamıyla bir sinema şehrine dönüşecek.

Festival biletleri 6 Eylül’den itibaren Biletinial ve Biletix üzerinden, ayrıca Fabrika Ayvalık gişesinden temin edilebilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bu yıl da farklı kültürleri ve sinema anlayışlarını bir araya getirerek sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.