Ayvalık Uluslararası Film Festivali Görkemli Açılışla Başladı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle üçüncü kez düzenleniyor. 17 Eylül’de Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan festivalde, “Yeni Bir Kurgucu” ödülü Sinan Kesova’ya verildi. Sinema dünyasından isimlerin katıldığı festival, Francis Ford Coppola’nın Megalopolis filmiyle açıldı.

Ayvalık Film Festivali başladı

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, sinemaseverler için kapılarını açtı. 17 Eylül’de Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenen açılış töreni, bini aşkın kişinin katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Festival, sinema dünyasında önemli bir yere sahip olan Mey|Diageo sponsorluğunda verilen “Yeni Bir …” ödülünü de sahipleriyle buluşturdu.

Kültür ve sanata önemli katkılar

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman açılışta yaptığı konuşmada, "Ayvalık, kültür, sanat ve spor şehri olma yolunda ilerliyor. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi’ne teşekkür ediyorum," dedi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, festivalin ülkemizin kültür-sanat takvimine yaptığı katkıya dikkat çekerek, “Üçüncüsünü düzenlediğimiz Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Türkiye’deki önemli festivaller arasında yerini almış durumda. Sinema kültürüne katkı sağlamak ve yarınlar için umutla dolu olmak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

“Yeni Bir Kurgucu” ödülü

Festivalin en çok beklenen ödüllerinden biri olan Mey|Diageo sponsorluğundaki “Yeni Bir ...” Ödülü, bu yıl kurgu alanında verildi. Büyük Kuşatma filmiyle dikkat çeken Sinan Kesova, “Yeni Bir Kurgucu” ödülünün sahibi oldu. Belmin Söylemez, Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro ve Nezaket Erden’den oluşan seçici kurul, kurgu alanındaki bu başarıyı oy birliğiyle belirledi.

Kurgu ödülünü almak üzere sahneye çıkan Kesova, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Lisa Aksel Ayhan, bu filmde kullandığım mahlas. Bağımsız sinema yaparken birçok görevi üstlenmek zorunda kalıyoruz, bu da jenerikte aynı ismi tekrar etmemek adına aldığım bir karardı. Ayhan Ergürsel gibi değerli bir kurgucuya olan saygımdan dolayı bu ödülü kazanmış olmak benim için çok özel” dedi.

Mey|Diageo’dan kültür ve sanata destek

Ödül takdiminin ardından konuşma yapan Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu, “Kültür ve sanata sürdürülebilir destekler sunmak bizim için çok önemli. Sanatın bir parçası olmaktan mutluyuz ve böyle projelerde yer almaya devam edeceğiz,” dedi. Sinan Kesova’nın ödülü büyük alkış topladı ve festivalin sinema dünyasına kattığı değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinema coşkusu Ayvalık’ta yaşanacak

Festival direktörü Azize Tan, açılış töreninde yaptığı konuşmada festivalin Ayvalık’ın kültür-sanat atmosferine olan katkısından bahsederek, “Her yıl biraz daha dolu salonlarla karşılaşmak bizi çok mutlu ediyor. Bir hafta boyunca Ayvalık sokakları sinemaseverlerle dolup taşacak, bu enerji bizleri heyecanlandırıyor” dedi.

Festival süresince Ayvalık’ın çeşitli mekânlarında film gösterimleri yapılacak. Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, İsmet İnönü Kültür Merkezi, Fabrika Ayvalık, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek gösterimlerde sinemaseverler Türk ve dünya sinemasının seçkin filmleriyle buluşacak. Bilet fiyatları tam 150 TL, indirimli 100 TL olarak satışa sunulurken, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ücretsiz olacak.

22 Eylül’e kadar devam edecek festivalde, çeşitli film gösterimlerinin yanı sıra sinema dünyasından önemli isimlerle söyleşiler ve atölye çalışmaları da yer alacak. Festivalin önemli destekçileri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kültür İçin Alan ve Mey|Diageo gibi önemli markalar bulunuyor. Festivaldeki bu destekler sayesinde Ayvalık, sinema ve kültür dünyasının gözde merkezlerinden biri haline geliyor.