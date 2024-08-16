Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024 yılının teması “Arkadaşlık” olarak belirlenen Midilli Molyvos Uluslararası Müzik Festivali kapsamında düzenlenen dostluk konserine katıldı. 9-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik, Ayvalık ve Midilli arasında köklü bir dostluk bağını yansıttı.

Müzik ve kültürel iş birliğiyle 10. yıl kutlaması

Festivalin 10. yılını kutlayan Molyvos Uluslararası Müzik Festivali, bu yıl da farklı ülkelerden müzisyenleri bir araya getirdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin kültürel bağları güçlendirdiğini ve bu ortak mirasın önemini vurguladı. Başkan Ergin, daha önce Ayvalık’ta düzenlenen AIMA Müzik Festivali’nde de benzer bir Türk-Yunan dostluk konseri gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu tür etkinliklerin iki toplum arasında barış ve işbirliği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uluslararası sanatçılar bir arada

Yunanistan’dan Kiveli & Danae Dörken kardeşlerin piyano performanslarına, Türkiye’den Umut Sağlam (çello) ve Orkun Pala (viyola) eşlik etti. Sigri’deki Osmanlı Kalesi’nde düzenlenen konserde, Ayvalık ve Midilli’nin ortak kültürel geçmişi sanatsal bir atmosferde kutlandı.

“Ortak miras” ve Ayvalık’ın rolü

Ayvalık Belediyesi’nin ana sponsoru olduğu AIMA Müzik Festivali'nin bu yılki temasının “Arkadaşlık” olmasının, geçmişten gelen kültürel bağları pekiştirdiğine dikkat çeken Başkan Ergin, bu tür iş birliklerinin devam etmesi gerektiğini belirtti. Eşi Canan Ergin ile katıldığı konserde, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesi adına önemli mesajlar verildi.