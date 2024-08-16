Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde dün saat 13:30 sıralarında gerçekleşti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, şüpheli bir kişi mavi tişört ve şapka ile salonun içine hızla girerek Adakaner'e çay içtiği sırada ateş etti. Sırtına kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Adakaner'i özel bir araçla hastaneye kaldırdı. Yapılan açıklamada, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Görüntülerde, şüphelinin salonun içine girmesi ve Adakaner’e ateş etmesi detaylı bir şekilde görülürken, polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.