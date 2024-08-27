İşkenceye uğrayan çocuk bulundu
Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu H.A., 3 yaşındaki oğluna işkence uyguladı. Küçük çocuğu kelepçeli halde bulan mahalle sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.
Elleri plastik kelepçeyle bağlıydı
Bölgeye gelen polis ekipleri, küçük çocuğu babasının yaşadığı evde buldu. Ellerinden plastik kelepçelerle bağlı halde bulunan çocuk, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mahallelinin öfkesi linç girişimiyle sonuçlandı
Olayın ardından mahallede büyük bir öfke patladı. Gözaltına alınan baba H.A., mahallelinin linç girişiminden son anda polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör: Sezin Türkyılmaz