Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın ardından mahallede büyük bir öfke patladı. Gözaltına alınan baba H.A., mahallelinin linç girişiminden son anda polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.