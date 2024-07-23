TFF 3. Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, dış transferde 3, iç transferde ise 3 oyuncuyla anlaşma sağladı.
Dış transferde yeni isimler
Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 3 genç oyuncuyu kadrosuna kattı:
Batuhan Topçu: Sarıyer Yenimahalle'den transfer edilen 20 yaşındaki kanat oyuncusu, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.
Atilla Karaca: Gümüşhanespor'dan transfer edilen 20 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu, takımın orta sahasını güçlendirecek.
Celil Çelikel: Beyoğlu Yeniçarşıspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki golcü, takımın hücum hattına önemli katkı sağlayacak.
İç transferde devam edenler
Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde de önemli isimlerle yola devam etme kararı aldı:
Taner Tamince: 4 sezondur Ayvalıkgücü Belediyespor kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, yeni sezonda da takımın güvenli kalesi olacak.
Recep Pekgöz: 3 yıldır takımda yer alan savunma oyuncusu, defans hattındaki tecrübesiyle önemli bir rol üstlenecek.
Oğuz Aksoy: Son 2 sezondur takımda forma giyen orta saha oyuncusu, yeni sezonda da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacak.