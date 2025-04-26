3. Lig 3. Grup'ta lider Ayvalıkgücü Belediyespor ve zirve takipçisi Aliağa FK, normal sezonun son maçlarıyla şampiyonluk için mücadele edecek.

Ayvalıkgücü ve Aliağa şampiyonluk için terliyor

3. Lig 3. Grup’ta normal sezonun son maçları yarın oynanacak. 62 puanla lider konumda bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off hattındaki Pazarspor'u evinde konuk edecek. 61 puanla zirve takibini sürdüren Aliağa FK ise, bir iddiası olmayan 1923 Mustafakemalpaşa'nın konuğu olacak. İki karşılaşma da saat 15.00'te başlayacak.

Ayvalıkgücü'nün Şampiyonluk Yolundaki Durumu

Ayvalıkgücü, evinde oynayacağı maçta galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Aliağa'nın kazanıp Ayvalıkgücü'nün takılması halinde ise ikili averaja bakılacak. Eğer iki takım da 62 puanda eşit duruma gelirse, Aliağa Futbol şampiyon olacak.

Aliağa'nın şampiyonluk için şansı

Aliağa FK, şampiyonluk için önce kendi maçını kazanıp Ayvalıkgücü'nün takılmasını bekleyecek. Ancak, Aliağa bir puan alırsa, şampiyon olamasa da 2. sıradaki yerini garantileyerek Play-Off’a avantajlı girecek.

Efeler 09 SFK lige tutunmak için savaşacak

Grup düşme hattında, son iki deplasman maçından 1'er puan alarak 28 puanla düşme hattının 2 puan ve 1 basamak üstünde bulunan Efeler 09 SFK, ligde tutunmak için son maçında 26 puanla düşme hattındaki 1922 Konyaspor’u ağırlayacak. Efeler 09 SFK, galip gelmesi durumunda ligde kalmayı başaracak. Ancak, kazanamaması durumunda, Bayburt İl Özel İdarespor ve Karabük İdmanyurdu'nun alacağı sonuçlar, Efeler 09 SFK'nın düşme potasına girip girmeyeceğini belirleyecek.

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