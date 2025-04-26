Görev maaşını reddeden ve mütevazı bir yaşam süren Papa Francis'in servetiyle ilgili iddialar gündeme oturdu. Gerçek serveti ne kadar?

Katolik dünyasının lideri Papa Francis'in ölümünün ardından kişisel serveti tartışma konusu oldu. Görev maaşını kabul etmeyen ve mütevazı bir yaşam süren Papa'nın servetinin 20 milyon dolar olduğu iddia edilirken, bazı kaynaklar yalnızca 125 doları bulunduğunu öne sürüyor.

Vatikan'ın milyarlarca dolarlık mal varlığına rağmen sade bir yaşam sürdüren Arjantinli Papa, geleneksel papalık sarayı yerine Casa Santa Marta konukevinde kalmayı tercih etmişti.

Papa Francis maaşını neden reddetti?

Papa Francis, 2013'te göreve geldiğinde Vatikan'ın geleneksel harcamalarına mesafeli durdu. Papalık makamına atanan kişilere tahsis edilen maaşı resmen reddederek, bu geliri hayır işlerine bağışladı.

Katolik Kilisesi'nin lideri olarak en zengin dini kurumlardan biri olan Vatikan'ı yöneten Papa Francis, şahsi servet edinmek yerine, gelirleri sosyal projelere yönlendirdiğini açıklamıştı.

Serveti gerçekten ne kadar?

Papa Francis'in servetiyle ilgili iddialar oldukça farklılık gösteriyor:

ABD merkezli bir kaynak , Papa'nın kişisel servetinin yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu öne sürdü.

Bazı Avrupa basın organları ise Papa'nın yalnızca 125 doları olduğunu iddia etti.

Papa'nın kişisel yatırımları ve banka hesaplarına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Papalık makamı, geleneksel olarak şeffaf bir finansal açıklama yapmazken, Vatikan'ın resmi kayıtlarında Papa'nın özel mal varlığına dair net bir belge yer almıyor.

Vatikan'ın mal varlığı ne kadar?

Papa Francis'in bireysel servetinden bağımsız olarak, Vatikan dünyanın en büyük dini finans merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Vatikan'ın dünya genelinde 5.000'den fazla mülkü bulunuyor.

Nakit rezervlerinin 10 ila 15 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Vatikan Bankası (IOR), dünyanın dört bir yanından Katolik Kilisesi'ne bağlı fonları yönetiyor.

Papa Francis'in finansal reformlarla Vatikan'ın gelirlerini daha şeffaf hale getirdiği, ancak bireysel olarak zenginleşmediği belirtiliyor.

Papa Francis kimdir?

Papa Francis, 17 Aralık 1936 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde doğdu. Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, Katolik Kilisesi tarihinde seçilen ilk Güney Amerikalı ve ilk Cizvit kökenli Papa olarak dikkat çekti. 13 Mart 2013 tarihinde Papalık makamına seçilen Francis, göreve geldiği andan itibaren mütevazı yaşam tarzı, sosyal adalet vurgusu ve kilise içinde mali şeffaflık çağrılarıyla ön plana çıktı. Geleneksel papalık sarayında yaşamak yerine Vatikan'daki daha sade bir konuk evi olan Casa Santa Marta'da kalmayı tercih etti. Papa Francis, görev süresi boyunca özellikle yoksullukla mücadele, göçmen hakları ve çevre koruma gibi konularda küresel ölçekte güçlü mesajlar verdi.