Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şubesi uzmanları, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası başvuru sürecini yerinde değerlendirmek için Ayvalık’a geldi. Şehir Plancısı Zeynep Tuna Yüncü ve Şehir Plancısı Ersun Varol, Ayvalık Belediyesi’nin Ocak 2021’den bu yana yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek, UNESCO başvuru dosyası ve yönetim planındaki gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Belediye’nin UNESCO Alan Yönetimi Ekibi ile bir araya geldi.

Sürece yönelik detaylar konuşuldu

Uzmanlar, kentsel sit alanında gerçekleştirilen saha gezisinin ardından, Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Akkalp ve Ayvalık Belediyesi Alan Yönetimi Ekibi’nin de katıldığı bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda, Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi başvuru süreçlerinde son yıllarda yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca, Ayvalık’ın başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar tartışıldı.

Bilgilendirme ve güncel durum

Ayvalık Belediyesi UNESCO Alan Yönetimi Ekibi, başvuru dosyasının mevcut durumu hakkında bilgi verirken, halk ve STK’larla yapılan yerel görüşmeler, alan yönetimi panelleri, odak toplantıları, eğitimler ve çalıştaylar gibi süreçlere dair detayları paylaştı. Ayrıca, GZFT (SWOT) analizlerine dair güncel bilgiler de aktarıldı.

Gelecek adımlar

Toplantının sonunda, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bir araya gelen Bakanlık uzmanları, yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı ve bu süreçte elde edilen geri bildirimlerin, yönetim planının oluşturulmasında yol gösterici olacağını belirtti. Bundan sonraki adımların, Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.