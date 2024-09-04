Tahliye edilmesinin ardından sessizliğini koruyan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden ilk kez takipçilerine seslenerek dua talebinde bulundu.
Fetih Suresi isteği
19 Ağustos'ta tahliye edilen Dilan Polat, Instagram hesabının kanal kısmından yaptığı paylaşımda, duruşma öncesi takipçilerinden Fetih Suresi okumalarını istedi. “Herkese merhaba, birer Fetih Suresi okur musunuz?” şeklindeki mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce yorum aldı.
Dilan Polat, bu zamana kadar kamuoyuna açıklama yapmamış ve sessizliğini korumuştu.
Editör: Sedef Didem Ezme