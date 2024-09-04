Yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler, çeşitli devlet teşviklerinden yararlanarak maliyetlerini düşürebilir ve işlerini büyütebilir. İşte yazılım şirketinizin faydalanabileceği başlıca devlet teşvikleri:

Reklam harcamalarınız için 10 milyon tl’ye kadar destek

Yazılım şirketinizin ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla yapacağınız reklam harcamaları için 10 milyon TL’ye kadar devlet desteği alabilirsiniz. Bu teşvik, markanızı daha geniş kitlelere ulaştırmanızda önemli bir avantaj sağlar.

Raporlama araçlarına ödediğiniz bedelin 1.2 milyon tl’ye kadarını geri alın

Raporlama ve analiz araçları, iş süreçlerinizi optimize etmenizde kritik rol oynar. Devlet, bu araçlara yapılan harcamaların 1.2 milyon TL’ye kadar olan kısmını geri ödeyerek şirketinizin dijital altyapısını güçlendirmenize yardımcı olur.

Google Play ve App Store komisyonlarının yarısını iade alın

Mobil uygulama geliştiren yazılım şirketleri, Google Play ve App Store gibi platformlara ödedikleri komisyonların yarısını devlet teşviki kapsamında geri alabilir. Bu destek, uygulama satışlarından elde edilen geliri artırmanıza olanak tanır.

Personel ve yazılım harcamalarınızın 900 bin tl’ye kadar kısmını geri alın

Şirketinizin personel giderleri ve yazılım geliştirme harcamaları için 900 bin TL’ye kadar devlet desteği alabilirsiniz. Bu teşvik, yetenekli çalışanlar istihdam ederek ve yazılım projelerinizi daha düşük maliyetle hayata geçirmenizi sağlar.