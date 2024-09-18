Ayvalık’ta 400 Bin Ton Rekolte Zeytin Bekleniyor!

Türkiye’nin coğrafi işaretli zeytinyağı üreticisi Ayvalık’ta 2024/2025 sezonunun ilk zeytin hasadı, önemli isimlerin katılımıyla 18 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi.

İlk zeytin hasadı Ayvalık’ta başladı

Türkiye'nin en özel zeytinlerinin yetiştirildiği ve zeytinyağıyla dünyada adından söz ettiren Ayvalık, 5. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı. Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek'in ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman katıldı.

“Balıkesir, Türkiye’yi doyuran il”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, zeytin hasadında yaptığı konuşmada, Balıkesir’in tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi: “İlimiz iki denize kıyısı olan geniş coğrafyasında her köşesinde ayrı bir zenginliği barındırıyor. Tarımın başkenti diyebileceğimiz Balıkesir, bu sezon da zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir rol üstlenecek.”

Türkiye’nin zeytin varlığı 190 milyona ulaştı

Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türkiye’nin zeytin ağacı varlığının son 20 yılda 90 milyondan 190 milyona çıktığını ve buna bağlı olarak zeytin ve zeytinyağı üretiminin de ciddi artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatında dünya pazarında ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Zeytinyağı fiyatları düşüşte

Yeni sezonla birlikte zeytinyağı fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşüşe geçeceğini belirten Kürlek, İspanya'nın büyük üretim kapasitesinin bu düşüşte etkili olduğunu söyledi. Türkiye'nin yeni sezonda 400 bin ton zeytinyağı üretimi beklediğini ifade eden Kürlek, ihracat hedeflerinin büyütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Fiyatlar ve ihracat kısıtlamaları

Türkiye’de 1 Ağustos 2023 itibarıyla dökme zeytinyağı ihracatının tamamen kapatıldığını ve bu durumun fiyatların iç piyasada gerilemesine yönelik bir adım olduğunu belirten Kürlek, ihracat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte fiyatların 3,5 euro bandına inmesini beklediklerini açıkladı.