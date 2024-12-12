Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Balıkesir Valiliği, Ayvalık Belediyesi ve diğer yerel kurumların işbirliğiyle düzenlenen 5. Balıkesir Arkeolojik Buluşmaları sempozyumu, Ayvalık Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde başladı. Bu yıl "Mythos’tan Logos’a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi’nin Üç Yakası" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, tarihi ve kültürel mirası gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklere yolculuk

Üç gün sürecek sempozyumda, Balıkesir’in arkeolojik potansiyeli masaya yatırılacak. Etkinlikte, Midilli ve Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros da yer aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir’in önemli arkeolojik alanlarının bulunduğu Körfez Bölgesi’nin, geçmişin izlerini günümüze taşıyan araştırmalara ev sahipliği yapmasının büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Ergin, bölgedeki kazı çalışmalarının sürdürülebilirliği ve yeni ören yerlerinin keşfinin, tarihsel mirasın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ayvalık ve Balıkesir’in UNESCO süreci

Başkan Ergin, Ayvalık’ın 2017 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını hatırlatarak, bu statünün, Balıkesir’in tarihi zenginliğini global ölçekte tanıtma fırsatı sunduğunu ifade etti. Bu önemli misyonun, bölgenin tarihi ve kültürel kimliğini pekiştirdiğine dikkat çeken Ergin, “Ayvalık’ın dünya mirası adayı olması, Balıkesir için bir onurdur” dedi.

Tarihi kentler ve geleceğe ışık tutan çalışmalar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, Balıkesir’in antik kentlerinin tekrar ortaya çıkarılması ve dünyaya tanıtılmasının önemini vurguladı. Arkeolojik kazıların, Balıkesir’in medeniyetler tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sereceğini belirten Akın, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Başkan Akın, Ayvalık ve Balıkesir’in tarihi güzelliklerini tanıtarak bölgenin turizmde daha da ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Arkeolojik buluşmalar: Açık oturum ve konser

Sempozyum, Prof. Dr. Abdullah Soykan moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Özdoğan’ın “Geçmişi Geleceğe Aktarmak- Arkeolojinin Düşünsel Temelleri ve Politikaları” başlıklı konuşmasıyla başladı. Ayrıca Nezih Başgelen de, "Atatürk Döneminde Eski Eserler, Müzeler ve Arkeoloji" üzerine bir açık oturum gerçekleştirdi. Etkinlik, Arpanatolia müzik grubu'nun konseri ile sona erdi. Katılımcılar, grubu dakikalarca ayakta alkışladı.

Bu yılki Balıkesir Arkeolojik Buluşmaları, bölgedeki kültürel mirası keşfetmek ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım atmayı sürdürüyor.