Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, denizde sürüklenen bir çocuğu kurtarmak için cesurca suya atlayan Osman Cenk, akıntıya kapılarak boğuldu. Çevrede bulunan bir tekne tarafından kurtarılan Cenk, hastaneye sevk edilmesine rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Pateriça Yarımadası ile Maden Adası arasında, deniz çekilince yürüyerek geçilebilen yolda meydana geldi. Burada dengesini kaybederek suda sürüklenmeye başlayan bir çocuk için Osman Cenk (49) hemen harekete geçti ve denize atladı. Kahramanca çocuğu kurtaran Cenk, ardından güçlü akıntıya kapılarak tehlikeli bir duruma düştü.

Şans eseri bölgede bulunan bir tekne, Osman Cenk’i akıntıdan kurtardı ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cenk, ne yazık ki yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşamını yitiren Osman Cenk’in cesareti ve fedakarlığı, bölge halkı tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.