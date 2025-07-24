Minik eller hayal gücüyle buluştu: Takı atölyesi yoğun ilgi gördü

Ayvalık Belediyesi, yaz sezonu boyunca çocuklara yönelik sosyal ve sanatsal etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Ali Çetinkaya Mahalleevi'nde gerçekleştirilen “Çocuk Takı Atölyesi”, miniklerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlik, çocukların hem yaratıcılıklarını sergilemelerine hem de keyifli bir gün geçirmelerine olanak tanıdı.

Kendi takılarını tasarladılar

Atölyeye katılan çocuklar, rengârenk boncuklar, ipler ve çeşitli süsleme malzemeleriyle kendi takılarını tasarlama fırsatı buldu. Katılımcı çocuklar, etkinlik süresince hem el becerilerini geliştirdi hem de özgün tasarımlar ortaya koydu. Çocuklar, yaptıkları takıları arkadaşlarıyla paylaşarak sosyal etkileşimlerini de artırdı.

Başkan Ergin: Mahalleevleri çocukların gelişimine katkı sağlıyor

Etkinlik hakkında açıklama yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Mahalleevleri’nin çocukların kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Ergin, “Mahalleevlerimizde düzenlediğimiz atölyeler, çocuklarımızın güvenli, destekleyici bir ortamda hem öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor” dedi.

Ayrıca, belediyenin sosyal projeleri arasında yer alan Mahalleevlerinin sadece çocuklara değil, her yaştan bireye hitap eden kurs ve etkinliklerle büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Etkinlik farklı mahallelerde devam edecek

Takı atölyesi sonunda kendi tasarımlarını gururla sergileyen çocuklara küçük hediyeler verildi. Etkinlik aileler tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Ayvalık Belediyesi, benzer etkinliklerin farklı mahallelerde de tekrarlanacağını açıkladı.

Yaratıcılık ve etkileşim destekleniyor

Başkan Ergin, çocukların yaratıcı yönlerini desteklemeye, sosyal becerilerini geliştirmeye ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Bu tür etkinliklerin yalnızca mahalleevleriyle sınırlı kalmayacağını, gençlik merkezinde de çeşitli programlarla sürdürüleceğini duyurdu.