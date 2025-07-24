İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden mesleki eğitime yerinde destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay başkanlığındaki heyet, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okulun mesleki ve teknik eğitim alanındaki projeleri, sanayi ile kurduğu iş birlikleri ve eğitim uygulamaları detaylı şekilde incelendi.

Heyette, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, İZELMAN OSGB Müdürü Derya Şentürk ve İZELMAN Projeler Sorumlusu Akın Bozacı yer aldı.

Sanayiyle kurulan iş birlikleri yerinde değerlendirildi

Ziyarette, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri ile birlikte yürütülen projeler ve iş dünyasıyla kurulan entegrasyon modeli yerinde gözlemlendi. Gençlerin sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen uygulamalar heyet tarafından takdirle karşılandı.

Eğitim atölyeleri ve uygulama alanları gezildi

Heyet, okulda yer alan atölyeleri, uygulama sınıflarını ve teknik eğitim alanlarını gezerek öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Ziyarete, Kemalpaşa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, OSB Müdürü Salman Eldeş, Okul Müdürü Nuray Gowans ve Koordinatör Müdür Yardımcısı Serdar Gedik de katıldı.

“Yerel yönetimlerin desteği eğitime güç katıyor”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Okul Müdürü Nuray Gowans, İzmir Büyükşehir Belediyesi heyetinin okulda bulunmasının, sanayi ve yerel yönetim iş birliğini güçlendirdiğini belirtti. Gowans, “Mesleki eğitimin gelişimi için yerel yönetimlerin desteğini çok kıymetli buluyoruz. Öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmek için attığımız adımlara verilen destek, bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır” dedi.

Gowans, yerel yönetimlerin bu alandaki ilgisinin, mesleki eğitimde kaliteyi artırmak adına atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.