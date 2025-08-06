Ayvalık Belediyesi tarafından Ali Çetinkaya Mahalleevi’nde düzenlenen Bez Çanta Boyama Atölyesi, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli fırçalarla kendi tasarımlarını bez çantalara yansıtan çocuklar, hem keyifli anlar yaşadı hem de sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı buldu.

Mahalleevlerinde atölyeler devam ediyor

Belediye, yaz tatili süresince çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Mahalleevlerinde gerçekleştirilen atölyeler, çocuklara farklı sanat dallarını tanıtıyor, yaratıcılıklarını artırmalarına olanak sağlıyor.

El becerileri gelişiyor, özgün tasarımlar ortaya çıkıyor

Etkinlikte çocuklar fırçalarını ellerine alarak bez çantaları diledikleri gibi boyadı. Kimi doğadan ilham aldı, kimi çizgi film karakterlerini çantasına taşıdı. Her çocuk kendi hayal gücüne göre özgün bir çanta tasarladı.

Başkan Ergin: "Yaz tatilini verimli kılmak istiyoruz"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz tatili süresince çocukların zamanlarını verimli geçirmesi için çeşitli atölyeler planladıklarını ifade etti. Ergin, “Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarımızın eğlenirken öğrenebileceği, yeni deneyimler kazanabileceği ortamlar yaratmaya devam ediyoruz. Mahalleevlerimizdeki bu tür atölye çalışmalarımız artarak sürecek,” dedi.

Sanatla büyüyen nesiller hedefleniyor

Ayvalık Belediyesi’nin Mahalleevleri, sadece çocuklara değil, farklı yaş gruplarına da yönelik etkinliklerle mahalle yaşamını canlandırıyor. Özellikle çocuklara yönelik düzenlenen sanat atölyeleri, gelecekte sanata ve üretime duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.