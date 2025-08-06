Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personeli Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından önceki gece evinde 40’tan fazla bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Akkaş, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir kadın daha, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi. Bu cinayet, TBMM çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanına karşı işlendi” dedi ve Saliha için sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bu olay münferit değil, erkek şiddetinin açık göstergesidir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve yasaların etkisiz bırakılması bu cinayetlerin sorumluluğunu artırdı” diyerek hükümeti eleştirdi.

"Bu bir devlet ihmalidir"

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, “Devletin koruma tedbiri aldığı bir kadın daha göz göre göre katledildi. Bu bir devlet ihmali ve siyasi tercihtir” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri Türkiye’de uzun süredir kanayan bir yara olarak devam ederken, Saliha Akkaş’ın ölümü toplumda ve siyasette kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha etkin önlemler alınması çağrısını yeniden güçlendirdi. Kadın hakları savunucuları ve siyasetçiler, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve şiddetle mücadelede kararlılığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

Olay öncesinde CHP Kadın Kolları üyeleri tarafından yoğun bakımda ziyaret edilen Saliha Akkaş’ın, eşi tarafından sürekli baskı altında tutulduğu belirtildi.