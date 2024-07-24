Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1002 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
1002 adet sentetik hap ele geçirildi
Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süreli teknik takip sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.D.’yi izlemeye aldı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından operasyon düzenlendi. Ekipler, A.D.’nin bulunduğu adrese baskın düzenleyerek, toplamda 1002 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.
Şüpheli adliyeye sevk edilecek
Operasyon sırasında A.D., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.