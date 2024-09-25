Proje kapsamında, engelli bireyler ve ihtiyaç sahiplerine 4 gün boyunca ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor. Etkinlik, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde gerçekleştiriliyor.

Yüzlerce Kişiye Diş Sağlığı Hizmeti

Proje süresince, diş hekimleri tarafından yapılan muayeneler ve tedavilerle yüzlerce engelli birey ve ihtiyaç sahibi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden faydalanacak. Proje, toplumda sağlık hizmetlerine erişim konusunda eşitsizlik yaşayan bireylere yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Başkan Mesut Ergin’den Teşekkür

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, engellilere yönelik farkındalık yaratmak ve destek sağlamak amacıyla düzenlenen şenliklerin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Başkan Ergin, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği'ne ve Türk Kızılay'ına desteklerinden ötürü teşekkür ederek, ilçede engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projelere devam edeceklerini belirtti.